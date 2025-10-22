«Pontevedra 5 Sentidos» recauda fondos para las personas con parálisis cerebral

La ciudad de Pontevedra se convierte este sábado 25 de octubre en escenario de la jornada festiva y solidaria «Pontevedra 5 Sentidos», una iniciativa organizada por la empresa de viajes Galiwonders en colaboración con Amencer-Aspace con el fin de recaudar fondos para personas con parálisis cerebral y sus familias, a la vez que dar visibilidad a través de una propuesta inmersiva por distintos lugares de la Boa Vila.

Durante la jornada, los participantes podrán disfrutar de un «roteiro» con el que se desarrollarán los cinco sentidos mediante visitas guiadas a través de un recorrido inclusivo. «Vamos a estimular la vista por el casco histórico; el olfato cuando paremos en el Mercado Municipal, donde podremos percibir los aromas característicos de los productos que allí se venden; también allí ejercitaremos el tacto y el gusto, probando a qué sabe el mercado de Pontevedra con una pequeña merienda», cuenta la concejala de Bienestar Social, Anabel Gulías. «Por último, habrá un concierto en el Campillo de Santa María en este sábado en el que me anuncian que no va a llover», añade Anabel Gulías.

Alrededor de 120 personas, que serán divididas en cinco grupos, podrán asistir a esta actividad que establece como punto de partida la plaza del Concello de Pontevedra a las 10.30 horas.

La participación en esta jornada tiene un coste de doce euros por adulto y seis euros para niños y niñas menores de 12 años, que serán destinados a la personas que padecen esta enfermedad. Además, para aquellos que deseen hacer donativos y no puedan asistir a la actividad, habrá una «fila 0» a través de la página web de Aspace, donde también se encuentra el formulario para anotarse al recorrido.

Concierto de plazas

Desde Amencer-Aspace, continúan reclamando que se concierten las plazas de su residencia, preparada para acoger a 32 personas. «En un primer momento, se habló con la Xunta que no se iban a poder cubrir todas las plazas y aceptamos empezar con doce», comenta el presidente de la asociación, Carlos Godoy. La promesa era que a corto plazo se fuese incrementando el número de plazas concertadas, «pero siempre había retrasos en los plazos y, entre unas cosas y otras, seguimos con las doce plazas». El coste real mensual en la residencia asciende a 3.000 euros, por lo que las familias no lo pueden sufragar. Por ello, desde Aspace solicitan a la Xunta el concierto de más plazas.