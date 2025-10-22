El Pazo acoge «La Gran Vía» íntegra en gallego
La Coral Airiños de Campañó presentará el próximo sábado 8 de noviembre una interpretación íntegra en gallego de la zarzuela «La Gran Vía». El espectáculo dará comienzo a partir de las 20.00 horas con entrada gratuita en el Pazo da Cultura de Pontevedra. La obra dirigida por Jacobo García contará con la pianista Lorena Varela y el traductor Ramón Pouso.
