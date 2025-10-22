Ofrecen un curso gratuito de autodefensa personal en Adina

Sanxenxo acogerá un curso de autodefensa personal el 7 y 14 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas, en la Casa de Cultura de Adina. La actividad, gratuita hasta completar aforo, está promovida por la Consellería de Política Social e Igualdade a través de la Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, en el marco del acuerdo de colaboración con la Fegamp para la conformación de una red de entidades locales contra la violencia de género

Los objetivos fundamentales de este curso son, entre otros, aprender técnicas físicas para defenderse, así como desarrollar habilidades psicológicas y preventivas para evitar conflictos o controlar el estrés.