Ofrecen un curso gratuito de autodefensa personal en Adina
REDACCIÓN
Sanxenxo
Sanxenxo acogerá un curso de autodefensa personal el 7 y 14 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas, en la Casa de Cultura de Adina. La actividad, gratuita hasta completar aforo, está promovida por la Consellería de Política Social e Igualdade a través de la Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, en el marco del acuerdo de colaboración con la Fegamp para la conformación de una red de entidades locales contra la violencia de género
Los objetivos fundamentales de este curso son, entre otros, aprender técnicas físicas para defenderse, así como desarrollar habilidades psicológicas y preventivas para evitar conflictos o controlar el estrés.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
- Música de altura en el XVIII Certame de Bandas con Merza y Padrón entre las mejores
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- La perfecta armonía de las 21 mejores bandas de música de Galicia se citan en el Pazo da Cultura
- Una quedada prepara la media maratón que esta mañana cierra la ciudad de Pontevedra