La «Noite Meiga» ofrece una ruta por diversos lugares de Sanxenxo

Sanxenxo acogerá el próximo sábado 15 de noviembre, en el mes de difuntos, una nueva ruta por lugares del municipio. Se trata de una «Noite Meiga coa Compaña» y una «procesión de las ánimas», por lo que se pide «ir vestidos para la ocasión y llevar antorchas y candiles, pero no linternas».

La salida es a las 20.30 horas desde el párking de A Lanzada cerca del campo de fútbol de Noalla. Además de la playa, se visitará el entorno de la capilla de A Lanzada y otras zonas próximas de la costa en un recorrido de unos noventa minutos, gratuito y sin inscripción previa. Se acude a puntos marcados por las leyendas, como el rito de la fecundidad de las nueve olas.

La organización subraya que esta ruta tiene «dificultad baja y es apta para todos los públicos incluidos carritos de bebés y se puede venir acompañado de perro siempre amarrado con la correa», e insiste en participar vestidos para la ocasión.

Esta actividad está organizada por la asociación cultural Andarela de Sanxenxo.