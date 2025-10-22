Mejorar el centro de salud de Baltar, principal inversión de la Xunta en Sanxenxo en 2026
REDACCIÓN
Sanxenxo
Las previsiones inversoras de la Xunta para Sanxenxo en 20226 incluyen el destino de 1,4 millones de euros para la ampliación del centro de salud de Baltar, así como un millón para el Proyecto de Interés Autonómico de creación de suelo residencial en A Lanzada.
Además, el próximo año habrá 250.000 euros (de los 550.000 euros que se invertirán en total) para la construcción de los nuevos departamentos para el sector profesional del mar; y cerca de 140.000 euros para la celebración de un mercado de productos amparado bajo el sello ‘Artesanía Alimentaria’.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
- Música de altura en el XVIII Certame de Bandas con Merza y Padrón entre las mejores
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- La perfecta armonía de las 21 mejores bandas de música de Galicia se citan en el Pazo da Cultura
- Una quedada prepara la media maratón que esta mañana cierra la ciudad de Pontevedra