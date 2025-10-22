Mejorar el centro de salud de Baltar, principal inversión de la Xunta en Sanxenxo en 2026

Las previsiones inversoras de la Xunta para Sanxenxo en 20226 incluyen el destino de 1,4 millones de euros para la ampliación del centro de salud de Baltar, así como un millón para el Proyecto de Interés Autonómico de creación de suelo residencial en A Lanzada.

Además, el próximo año habrá 250.000 euros (de los 550.000 euros que se invertirán en total) para la construcción de los nuevos departamentos para el sector profesional del mar; y cerca de 140.000 euros para la celebración de un mercado de productos amparado bajo el sello ‘Artesanía Alimentaria’.