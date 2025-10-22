Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marín adjudicará a Urbaser el servicio de basuras y limpieza

Es un contrato de 17 millones por diez años

REDACCIÓN

Marín

El Concello de Marín ya tiene una propuesta de adjudicación, a la empresa Urbaser el nuevo contrato de recogida de residuos urbanos, que regirá la cobertura de este servicio durante la próxima década y que se eleva a 17 millones de euros. El gobierno local destaca que este contrato «permitirá más capacidad de recogida, incluirá la dotación del contenedor marrón y mejoras salariales para los trabajadores».

Se presentaron ocho empresas para el lote 1 (que engloba la recogida de basura) y tres para el lote 2 (que se refiere a la recogida de residuos textiles, reservado para centros especiales de empleo y/o empresas de inserción).

Después de evaluar estas ofertas y aplicar los criterios de valoración que se incluyeron en los pliegos, la mesa de contratación propone, en el caso del lote 1 a la empresa Urbaser, por un precio anual de 1.633.368,22 euros; y con respeto al lote 2, propone a la empresa Arroupa.

Esta propuesta se debatirá en un pleno extraordinario, que se celebrará el viernes 24 a las 13.30 horas. Entre las mejoras «se conseguirá el aumento de casi un 35% de la capacidad mínima de recogida entre los contenedores de todas las fracciones, llegando la casi 4 millones de litros. Se incluirá también en las islas el contenedor marrón, que sirve para recoger en exclusiva los residuos orgánicos».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents