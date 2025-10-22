Marín adjudicará a Urbaser el servicio de basuras y limpieza

El Concello de Marín ya tiene una propuesta de adjudicación, a la empresa Urbaser el nuevo contrato de recogida de residuos urbanos, que regirá la cobertura de este servicio durante la próxima década y que se eleva a 17 millones de euros. El gobierno local destaca que este contrato «permitirá más capacidad de recogida, incluirá la dotación del contenedor marrón y mejoras salariales para los trabajadores».

Se presentaron ocho empresas para el lote 1 (que engloba la recogida de basura) y tres para el lote 2 (que se refiere a la recogida de residuos textiles, reservado para centros especiales de empleo y/o empresas de inserción).

Después de evaluar estas ofertas y aplicar los criterios de valoración que se incluyeron en los pliegos, la mesa de contratación propone, en el caso del lote 1 a la empresa Urbaser, por un precio anual de 1.633.368,22 euros; y con respeto al lote 2, propone a la empresa Arroupa.

Esta propuesta se debatirá en un pleno extraordinario, que se celebrará el viernes 24 a las 13.30 horas. Entre las mejoras «se conseguirá el aumento de casi un 35% de la capacidad mínima de recogida entre los contenedores de todas las fracciones, llegando la casi 4 millones de litros. Se incluirá también en las islas el contenedor marrón, que sirve para recoger en exclusiva los residuos orgánicos».