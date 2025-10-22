María Deza toma posesion de su nuevo cargo en la Xunta
REDACCIÓN
Sanxenxo
La hasta ahora diputada del PPdeG en el Parlamento de Galicia María Deza, primera teniente de alcalde y concejala de Planificación Urbanística y Vivienda de Sanxenxo, María Deza, tomó ayer posesión como nueva directora de la Axencia Galega de Infraestruturas. de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras. Su titular, María Martínez Allegue, presidió este acto.
Por su parte, Moisés Rodríguez Pérez es el nuevo diputado del Grupo Parlamentario Popular tras la salida de María Deza.
