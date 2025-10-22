Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana, el II Encontro Pontevedra Literaria

El Pazo provincial acogerá a partir de mañana escritores de renombre como Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero o Manuel Jabois. Para la mesa redonda «Por que escribimos», todavía quedan entradas, mientras que la del viernes, que tratará cuestiones de periodismo y ficción, tiene ya el aforo completo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents