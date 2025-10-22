Luis López visita al presidente de la Audiencia Provincial

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, protagonizó un encuentro institucional con el nuevo presidente de la Audiencia Provincial, Jacinto José Pérez Benítez, con el fin de darle la bienvenida y felicitarlo por su nombramiento. El máximo cargo provincial visitó al nuevo dirigente en las dependencias de la propia Audiencia. Allí abordaron asuntos de interés mutuo, que afectan a los ciudadanos de toda la provincia de Pontevedra.