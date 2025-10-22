Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Irmán Daniel!» trae 6 actuaciones esta tarde

El Ateneo de Pontevedra organiza esta tarde el encuentro poético-musical «Irmán Daniel!». El acto contará con la participación de Malvela, Uxía, Mondra, Ceumar, Silvia Penas y Samuel Merino. La entrada al espectáculo es libre hasta completar aforo a partir de las 19.00 horas en el salón de actos del Pazo da Cultura.

