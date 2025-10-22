Foro Empresa debate los retos del nuevo modelo autonómico de gestión del litoral

Convocado por Foro Empresa Pontevedra, mañana jueves, a las 13.00 horas en el Liceo Casino, se celebra un nuevo almuerzo-coloquio dentro del marco de la VI Jornada Triple Hélice patrocinada por el Banco Santander, para tratar el tema «Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia: retos y oportunidades del nuevo marco normativo», que cuenta como invitadas con las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, Rosa Chapela Pérez, directora gerente de la Fundación Cetmar y con Pablo de la Torre Rodríguez, responsable de Negocio internacional de Banco Santander España, moderados por Rosanna López Salgueiro, directora gerente de la Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo.

La Jornada Triple Hélice tiene como objetivo reunir a administraciones, empresas y entidades privadas para tratar temas de interés para el tejido empresarial de Pontevedra y su área de influencia, y se analizan ahora la ley del litoral gallego «ya que la comunidad cuenta con un total de 2.555 kilómetros de litoral».

Foro Empresa Pontevedra subraya que «la ley regula diversos aspectos como la organización administrativa del litoral para garantizar la gestión integrada, los instrumentos de planeamiento del litoral, el régimen jurídico de los usos y actividades socioeconómicas, la identificación de las actuaciones estratégicas para un desarrollo sostenible, medidas de protección y sostenibilidad, la regulación del patrimonio público afectado para su conservación y la promoción de la cultura litoral».