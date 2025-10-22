Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Finca de Briz volverá a acoger el día 31 los actos del Samaín

REDACCIÓN

Marín

El Concello de Marín ya ha elaborado la programación completa del Samaín Briz 2025, que se celebrará el 31 de octubre en la Finca de Briz. A partir de las 18.30 hora se abrirán las puertas para dar comienzo a una tarde-noche llena de misterio, diversión y mucho miedo para todos los públicos.

El PequeSamaín, pensado para los más niños, ofrecerá pintacaras, juegos, animación musical y muchas sorpresas hasta las 22.00 horas. También desde las 18.30 horas, el público podrá aventurarse por las rutas del miedo, que suelen generar bastantes colas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents