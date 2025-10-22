Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A escritora Carolina Outeda presenta o seu libro de poemas

REDACCIÓN

Poio

A escritora pontevedresa Carolina Outeda presentará o domingo o seu libro «Antes de preguntarnos el porqué», no Casal de Ferreiros, a partir das 17.00 horas. Con tan só 23 anos, Outeda estrea a súa faceta literaria cunha obra que convida a sentir e reflexionar. Trátase dunha antoloxía de poemas e breves textos en prosa, nos que aborda temas diversos desde unha perspectiva íntima e próxima, buscando que o lector se sinta identificado coas súas palabras.

Ademais, este venres, coincidindo coa conmemoración do Día Internacional da Biblioteca, organízase unha actividade gratuíta para as familias: o «Gran Quiz», un xogo educativo para poñerse a proba a través dun cuestionario. Na Biblioteca Municipal de Poio, a partir das 17.30 horas e con entrada gratuíta.

Xa o sábado, a programación cultural continúa coa última representación da Mostra de Teatro Outeiro Grande, organizada por Moura Teatro coa colaboración do Concello de Poio e da Deputación. Nesta ocasión, subirase ao escenario a compañía A&Z Producións para representar a obra ‘A limpadora, a psiquiatra e o marido asesor’, dirixida por Alejandro Albaiceta Cruz. Ás 21.00 horas no local da Comunidade de Montes de San Xoán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents