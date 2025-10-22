A escritora Carolina Outeda presenta o seu libro de poemas
REDACCIÓN
A escritora pontevedresa Carolina Outeda presentará o domingo o seu libro «Antes de preguntarnos el porqué», no Casal de Ferreiros, a partir das 17.00 horas. Con tan só 23 anos, Outeda estrea a súa faceta literaria cunha obra que convida a sentir e reflexionar. Trátase dunha antoloxía de poemas e breves textos en prosa, nos que aborda temas diversos desde unha perspectiva íntima e próxima, buscando que o lector se sinta identificado coas súas palabras.
Ademais, este venres, coincidindo coa conmemoración do Día Internacional da Biblioteca, organízase unha actividade gratuíta para as familias: o «Gran Quiz», un xogo educativo para poñerse a proba a través dun cuestionario. Na Biblioteca Municipal de Poio, a partir das 17.30 horas e con entrada gratuíta.
Xa o sábado, a programación cultural continúa coa última representación da Mostra de Teatro Outeiro Grande, organizada por Moura Teatro coa colaboración do Concello de Poio e da Deputación. Nesta ocasión, subirase ao escenario a compañía A&Z Producións para representar a obra ‘A limpadora, a psiquiatra e o marido asesor’, dirixida por Alejandro Albaiceta Cruz. Ás 21.00 horas no local da Comunidade de Montes de San Xoán.
