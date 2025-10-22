La Coral Polifónica celebra 100 años de fusión con Pontevedra

Coincidiendo con la celebración del Ano Castelao, que rememora los 75 años del fallecimiento del ilustre rianxeiro, la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra celebra su centenario como institución.

El propio Daniel Castelao fue el fundador y acto seguido presidente de la asociación musical pontevedresa en 1925.

Desde entonces, este grupo ha estado profundamente ligado a la ciudad en todos sus ámbitos, tanto sociales como culturales.

Por ello, con motivo de celebración, la Sociedad Coral Polifónica ha rememorado durante esta tarde sus cien años de historia con diferentes ponencias divididas en dos bloques.

Carlos Valle, a la izquierda, abrió el ciclo. / Rafa Vázquez

El primero comenzó con una contextualización de Xosé Carlos Valle, presidente de la asociación, sobre la Pontevedra de los años veinte tanto a nivel económico como cultural.

A continuación, le siguieron dos charlas ligadas a la música bajo el nombre de «Apuntes para unha crónica de cen anos de música en Pontevedra» y «Cen anos de coralismo popular en Galicia», a cargo de Fernando Otero y Luis Costa, respectivamente.

El segundo bloque se centró específicamente en dos figuras de vital importancia para la Coral Polifónica: Daniel Castelao y Antonio Iglesias.

Del segundo, director de la asociación entre 1940 y 1964, se repasó su vida y obra. Mientras, del icono galleguista, Ángeles Tilve, directora del Museo de Pontevedra, recordó su valor como fundador y presidente de la entidad.

El acto, antes de dar paso a la interpretación de varias obras por parte de la coral, contó con la colaboración del pianista Alejo Amoedo, catedrático del Conservatorio Superior de Vigo.

La jornada concluyó con la actuación de la Coral Polifónica, que interpretó cinco obras de directores pasados de la asociación musical.