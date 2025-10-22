Confirman las penas a ocho acusados de introducir 3.200 kilos de cocaína

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que condenó a

15 años de prisión al considerado jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas. Además ratifica las penas de entre diez años y medio y tres años y cuatro meses que impuso a los otros siete miembros del grupo por tratar de introducir, en marzo de 2020, la cocaína que portaban en varias embarcaciones que navegaban por la ría de Arousa. También ratifica las multas, que oscilan entre los 600 y los 90 millones de euros a cada uno, a excepción de la impuesta al líder de la organización. En su caso, el TSXG estima el recurso de apelación presentado por su defensa y rebaja la multa de 720 a 360 millones de euros.

Se considera acreditado que durante el confinamiento, de madrugada, los investigados transfirieron la cocaína que llevaban en un velero a dos planeadoras «para asegurarse la introducción de la cocaína en tierra». Sin embargo, fueron interceptados por agentes policiales. Durante la operación, se incautaron de un cargamento de 3.200 kilogramos de cocaína, valorado en 127.154.358 euros. La Sala entiende probado que los hechos descritos van más allá de «un acuerdo coyuntural», por lo que concluye que los condenados combinaron «voluntades» con el objetivo de «dedicarse una y otra vez» al tráfico de drogas. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.