Confirman las penas a ocho acusados de introducir 3.200 kilos de cocaína
REDACCIÓN
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Pontevedra que condenó a
15 años de prisión al considerado jefe de una organización dedicada al tráfico de drogas. Además ratifica las penas de entre diez años y medio y tres años y cuatro meses que impuso a los otros siete miembros del grupo por tratar de introducir, en marzo de 2020, la cocaína que portaban en varias embarcaciones que navegaban por la ría de Arousa. También ratifica las multas, que oscilan entre los 600 y los 90 millones de euros a cada uno, a excepción de la impuesta al líder de la organización. En su caso, el TSXG estima el recurso de apelación presentado por su defensa y rebaja la multa de 720 a 360 millones de euros.
Se considera acreditado que durante el confinamiento, de madrugada, los investigados transfirieron la cocaína que llevaban en un velero a dos planeadoras «para asegurarse la introducción de la cocaína en tierra». Sin embargo, fueron interceptados por agentes policiales. Durante la operación, se incautaron de un cargamento de 3.200 kilogramos de cocaína, valorado en 127.154.358 euros. La Sala entiende probado que los hechos descritos van más allá de «un acuerdo coyuntural», por lo que concluye que los condenados combinaron «voluntades» con el objetivo de «dedicarse una y otra vez» al tráfico de drogas. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
- Música de altura en el XVIII Certame de Bandas con Merza y Padrón entre las mejores
- «Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»
- La perfecta armonía de las 21 mejores bandas de música de Galicia se citan en el Pazo da Cultura
- Una quedada prepara la media maratón que esta mañana cierra la ciudad de Pontevedra