«Cen anos de música coral en Pontevedra», hoy en el Principal
La Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra celebra esta tarde a las 16.30 horas una jornada de conferencias en el Teatro Principal, con motivo de la conmemoración de sus cien años de trayectoria histórica contribuyendo al auge de la música coral en Galicia, coincidiendo con el 75 aniversario del fallecimiento de Castelao, fundador y presidente de esta sociedad.
