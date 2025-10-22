El campus se suma a la lucha contra las noticias falsas

El alumnado de la Facultade de Comunicación de la Universidade de Vigo, a través del proyecto de aprendizaje-servicio coordinado por el profesor Alberto Dafonte, aprenderá sobre el fenómeno de la desinformación y sus aspectos en la sociedad. La inciativa, llamada «Dixitais. Laboratorio dixital para a competencia dixital e mediática» desarrollada con la colaboración y cooperación de la asociación Ecos do Sur.

Seleccionado en la convocatoria de proyectos de aprendizaje-servicio en el marco de la Agenda 2030 y sus ODS de la Universidad, se trata de una iniciativa que Dafonte desarrolla desde hace seis cursos y que contribuye a la creación de un conjunto de materiales divulgativos, en los que se aborda esta problemática «en un lenguaje atractivo para su generación», según señala el también coordinador del grupo de innovación docente Dixitais

En esta nueva edición, cerca de cuarenta estudiantes trabajarán a lo largo del cuatrimestre en la elaboración y difusión de diez vídeos que les permiten «interiorizar los conceptos» abordados en las sesiones teóricas. En el marco de su formación en la asignatura «Propaganda en medios audiovisuales», el alumnado trabajará durante el cuatrimestre, dividido en seis grupos, en la elaboración y difusión de diez piezas breves, concebidas para redes sociales y en las que deberán abordar las cuatro temáticas propuestas en el proyecto

Al mismo tiempo, su difusión a través de los perfiles que crean en redes sociales contribuye también a que esta iniciativa tenga «una repercusión social», señala el investigador