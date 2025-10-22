El BNG echa en falta planes de vivienda de la Xunta en Caldas

El teniente de alcalde y portavoz del BNG en Caldas de Reis, Manuel Fariña, expresó su «desacuerdo» con los presupuestos autonómicos presentados por la Xunta para el año 2026. Una de las críticas es la «insuficiente partida destinada al centro de salud», pero también cuestiona «la ausencia total de fondos para el desarrollo de polígonos industriales en el municipio, a pesar de la evidente necesidad de suelo para empresas».

Asimismo, el Bloque constata una «falta de partidas para viviendas sociales en Caldas de Reis, a pesar de que este municipio presenta una gran demanda, comparable a localidades mucho más pobladas como Vigo, Pontevedra o Vilagarcía. Van a obligar al gobierno local a realizar proyectos de vivienda pública, como lo que llevó a cabo en A Tafona, porque aunque anuncian vivienda social como uno de los principales logros de estos presupuestos, se olvidan de Caldas una vez más», destaca Fariña.

También pide que se retome el viejo proyecto de autovía Curro-Baión, «esencial para el acceso al Puerto de Vilagarcía y evitar la variante proyectada por el Gobierno central». Por último, el teniente de alcalde denuncia que «tampoco hay fondos destinados a la recuperación del río Umia. Mucha propaganda, seguidismo y una total amnesia para Caldas de Reis; eso es lo que tenemos por parte de la Xunta», concluye Fariña.