La ampliación de O Campiño reduce a 29 fincas las expropiaciones, el 30% de la previsión inicial

El plan inicial de ampliación del parque empresarial de O Campiño, en Pontevedra, establecía una superficie total de más de 320.000 metros cuadrados, con un centenar de parcelas afectadas en la parroquia de Marcón. Sin embargo, los derechos mineros de una cantera cercana han obligado a recortar de forma notable estas previsiones iniciales y el informe de sostenibilidad (Peose) que la Xunta ha expuesto al público establece un ámbito total de apenas 160.000 m2. De ellos, poco más de la mitad, 89.189 m2, se destinarán a parcelas lucrativas, es decir, de uso empresarial. A una media de 2.500 metros cada una, apenas se podría habilitar una treintena de espaciosa industriales.

Además, se reservan unos 4.000 m2 para equipamientos públicos y casi 53.000 a espacios libres y zonas verdes, junto con 9.700 metros cuadrados para el sistema viario y otros 4.000 para bolsas de aparcamiento. En total, se habilitarían 254 espacios para estacionar.

Con este recorte de superficies, las parcelas afectadas pasarán del centenar inicial a las 29 reflejadas en el citado Peose, es decir, apenas un 30% de lo previsto inicialmente. Además, cinco de ellas concentran el 85% de todo el ámbito afectado. En el 15% restante apenas habría que ocupar entre 300 y 400 m2 en cada una. Para su expropiación se calcula un gasto de 1,6 millones de euros, dentro de un presupuesto total de ejecución de la ampliación de 14,1 millones.

La ampliación forma parte de las actuaciones recogidas en el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia, pero con un recorte muy significativo.

Además de los derechos mineros, existen otros condicionantes para diseñar el nuevo parque empresarial, como el sistema viario y los gasoductos que atraviesan la zona. Así, el Peose detalla que «el sistema viario se concibe como una red ramificada totalmente adaptada a la orografía y a las infraestructuras existentes, en concreto ocupando el espacio generado entre la traza de los gasoductos existentes y las zonas industriales ubicadas al sur del ámbito».

Añade que «los gasoductos mencionados discurren a una cota similar a la de implantación de la ampliación del parque, lo que supone que funcionen a modo de barrera, pero no impiden la comunicación del sector con las zonas ubicadas al oeste, norte y este del ámbito, que sin embargo son zonas de monte y de área muy limitada por la presencia de otras infraestructuras como la carretera PO-532 y la autovía A-57».

Por ello, «el acceso y permeabilidad con las áreas industriales existentes se ceñirán a la zona sur del área, creando un acceso desde la parte suroeste del nuevo sector hacia el polígono de O Campiño, desde la Rúa Monte Loureiro. En realidad, estas conexión se conformará a partir de la adecuación del camino rural existente que une el polígono de O Campiño con la PO-532».

Se insiste en que «el sistema viario interior pretende delimitar las zonas de uso lucrativo en conjugación con las zonas verdes, tratando de que dicha ordenación garantice el máximo respeto hacia las formaciones vegetales y el curso de agua existente; produciendo que las vías de comunicación peatonal y ciclable estén en contacto con las zonas verdes y los valores naturales, incluidas en los viales estructurantes».

Con respecto a los aparcamientos, «se prevé la consolidación de una bolsa de aparcamiento, en el entorno del equipamiento y la zona verde ubicada al sur del ámbito que daría servicio a todo el parque. Aparte de las que se encuentran en las áreas específicas previstas para ello, también se definen aparcamientos en línea en los viales estructurantes. Se pretende así tratar de reducir la cantidad de tráfico rodado por el ámbito a partir del diseño de áreas estratégicas de estacionamiento vinculadas a los límites y a los nodos de comunicación. De este modo se podría estacionar cómodamente el vehículo y recorrer el ámbito de forma más sostenible».

Una media de 3.620 vehículos más al día

Al tener que «escapar» del trazado de los gasoductos, se ha optado por no realizar una mejora integral de la Rúa Monte Louredo, ya que cruza sobre uno de esos gasoductos. Aún así, la conexión exterior «se realizará mediante esta calle dando continuidad a la misma desde el polígono existente e integrándola en el nuevo ámbito de ampliación. No se realizará una mejora de este vial en el tramo que iría desde el límite del ámbito hasta la PO-532, pero se mantendrá en uso con sus características actuales». Se estima que el parque supondrá una intensidad de tráfico de 3.620 vehículos al día que absorberá la carretera PO-532Además, uno de los objetivos principales es la conservación de las formaciones vegetales autóctonas que bordean el entorno del cauce de escorrentías existente en el noreste del ámbito, evitando en todo caso la urbanización de su entorno y favoreciendo su visibilización.