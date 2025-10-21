La Xunta aprecia la cesión de Castelao
El conselleiro de Cultura visitó el Archivo Histórico para contemplar el descubrimiento
El Archivo Histórico Provincial recibió la visita del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que, junto al director xeral de Cultura Anxo Lorenzo, conocieron el recién descubierto expediente de declaración de herederos de Daniel Castelao.
La visita matinal fue dirigida por la directora del archivo, Carmen Corgo, junto al resto de su equipo.
López Campos quiso destacar la «relevancia histórica, social y cultural» del documento, que ya es custodiado por el archivo pontevedrés y puede ser consultado por investigadores.
Además, adelantó que todo aquel que lo desee, «podrá acceder al testamento de forma digital a través de la biblioteca digital de Galicia: Galiciana».
Sobre el descubrimiento, cuenta que, «en pleno Ano Castelao, era algo con lo que no contábamos», confirmando que fue «una sorpresa muy satisfactoria». A lo que añadió que «permitirá seguir investigando y recopilando aún más datos alrededor de la figura de uno de los personajes más singulares de la historia de Galicia».
A la conclusión de su visita declaró que Daniel Castelao fue «una persona única que siempre soñó con ver una Galicia con futuro y con un proyecto de país», por lo que aseguró que «estaría orgulloso de la comunidad que somos hoy en día».
Además del reciente descubrimiento en el que el rianxeiro cedía sus bienes a sus dos hermanas en 1972, el centro presentó otros documentos relacionados directamente con el ilustre gallego.
El más destacado es un expediente de informaciones políticas. La directora del Archivo Histórico Provincial, Carmen Corgo, explicó que se trata de un documento que «refleja los castigos del régimen franquista a los que remaban en otra dirección».
En este en concreto, aparece cómo al rianxeiro le fueron embargadas «once obras pictóricas tasadas en 4.100 pesetas», cuenta Corgo sobre el certificado de Hacienda.
Junto a este, a pesar de «no contar con mucho material de Castelao», el equipo del archivo pontevedrés presentó otros dos documentos relacionados con formaciones políticas, tanto del Partido Galeguista como del Partido Nacionalista, que son de gran valor por contener la firma del rianxeiro, en uno de ellos como presidente. La muestra se complementó con una imagen del equipo de profesores del instituto, donde aparece el ilustre gallego.
Las últimas actividades del año dedicado al galleguista
El conselleiro recordó que, al amparo de la programación del Ano Castelao, la Xunta y el Consello Superior de Investigacións Científicas de Galicia digitalizaron los fondos del Anteproxecto do Estatuto de Autonomía. Esta decisión «también supuso disponer de una importante ventana documental a uno de los procesos históricos más relevantes de Galicia», explica.
Además, también apuntó que la programación del Ano Castelao se vio completada con la instalación inmersiva «Castelao. Mirar por Galicia», ubicada en la Cidade da Cultura, que «permite interactuar directamente con el escritor de Rianxo, y en la que también se reproduce su voz, a través de la inteligencia artificial».
Asimismo, el director xeral de Cultura de la Xunta no dejó pasar la oportunidad de anunciar que se sumarán a estas acciones de homenaje la edición de las dos versiones que dejó publicadas de su emblemática obra teatral «Os vellos non deben de namorarse», en colaboración con la Fundación Castelao y la Editorial Galaxia.
Será la primera vez que se realice la publicación simultánea de una de las obras más populares de la dramaturgia gallega, estrenada en Buenos Aires en 1941.
