Vilaboa actualiza la numeración y nomenclatura de sus lugares

El Concello de Vilaboa procederá a la revisión de la nomenclatura de núcleos y lugares y de la numeración de cada zona habitada con la colocación, de manera gratuita, de un nuevo modelo de numeración de cada vivienda, para dar unidad estética a todo el municipio y facilitar el trabajo tanto del personal de Correos, como de transportistas y mensajeros.

Por otra parte, el Concello se adhirió al plan +Rueiro, de transformación digital y modernización de municipios de la Diputación Provincial para actualizar el censo de las viviendas. Permite realizar un análisis exhaustivo de la información existente sobre el territorio municipal, revisando la nomenclatura oficial de los lugares y núcleos según los datos del INE y contrastando la situación actual de la numeración de los inmuebles. La cartografía seleccionada será preparada y adaptada para servir de base en la fase de digitalización, creando un proyecto en formato digital compatible con sistemas de información geográfica.

En esta base se integrarán diferentes fuentes de datos, como los ficheros catastrales y estadísticos municipales.