Últimos días para las ayudas del patrimonio marítimo-fluvial

El plazo para optar a las ayudas de la Diputación de Pontevedra para la rehabilitación de embarcaciones tradicionales, de aparejos de pesca y de construcciones en tierra, dotadas con 90.000 euros, finaliza el próximo lunes 27 de octubre. Aquellos colectivos sin ánimo de lucro pueden solicitarlas a través de la sede electrónica de la institución provincial.