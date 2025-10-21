Tres años de cárcel por vender drogas en su casa de la ciudad

La Audiencia Provincial ha condenado a tres años de cárcel a un vecino de la ciudad de Pontevedra por traficar con droga y ha absuelto a su pareja del mismo delito. Además, le ha impuesto al acusado, que ha sido condenado como autor de un delito contra la salud pública, el pago de una multa de 12.876 euros. El tribunal considera acreditado, como consecuencia de las investigaciones policiales llevadas a cabo, que el sospechoso, al menos desde el mes de octubre de 2022 y hasta finales del mes de enero de 2023, se dedicó «a la venta al por menor de cocaína, heroína, hachís y marihuana a terceras personas consumidoras, quienes con regularidad acudían a adquirir dichas dosis a su vivienda particular o el acusado se las suministraba en la vía pública».

En la sentencia constan las entregas de sustancias realizadas, las cuales dieron lugar a las correspondientes identificaciones e incautaciones de sustancias a los adquirentes de las mismas. En cuanto a la acusada, los magistrados señalan que no consta, «más allá de meras sospechas, sin dejar lugar a dudas y con la necesaria certeza que debe presidir todo fallo penal condenatorio», que cometiese un delito contra la salud pública. A ello añaden que tampoco hay pruebas para fundamentar “con la debida certeza” su participación en los hechos a título de cómplice. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.