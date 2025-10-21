Trasladan a una mujer al hospital por inhalación de humo en el incendio de su casa en Poio
R. P.
Pontevedra
Una mujer ha sido trasladada al hospital tras un incendio en la cocina de su vivienda en la avenida da Barca, en Poio. Resultó afectada por inhalación de humo y fue evacuada a Montecelo, según informa el 112, que añade que el suceso se produjo en torno a las 22.40 horas del lunes.
A esa hora se recibía la llamada de un particular que alertaba de que ardía la cocina de su vecina. Indicó, además, que habían conseguido apagar las llamas con un extintor, pero que la mujer necesitaba asistencia sanitaria.
El 112 movilizó al 061, que se encargó del traslado de la afectada. También se informó a los Bomberos de Ribadumia, al GES de Sanxenxo, a la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil de Poio.
