El salón de animales de compañía regresa este fin de semana a Pontevedra

El Recinto ferial de Pontevedra abre sus puertas este fin de semana para acoger la III edición del Salón de animales de compañía de Galicia, que este año cuenta con una treintena de expositores de las diferentes protectoras de animales, tanto del Concello de Pontevedra como del Concello de Poio. Se trata de un espacio donde compartir experiencias desde diferentes puntos de vista poniendo el foco en el cuidado de los animales de compañía, así como conocer el trabajo que las protectoras realizan y las diferentes formas de colaborar.

La apertura de la feria es este viernes 24 de octubre a las 18.00 horas hasta las 20.30 horas, mientras que el sábado y domingo el salón abre en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.30 horas. La entrada es gratuita y abierta a todos los públicos.

La programación abarca diferentes mesas redondas y coloquios, competiciones de agility e incluso un concurso de mascotas al estilo "Got Talent", que se celebra el domingo por la tarde como acto de clausura. "Cualquiera puede venir con su animal, hay varias categorías y distintos tipos de premios. El año pasado un niño trajo hormigas", comenta Sonia Fernández, coordinadora del salón.

Una de las charlas más destacadas es la de Víctor Alves, un especialista el diagnóstico de imágenes que viene desde Londres para exponer los posibles problemas que puedan tener los perros y los gatos fundamentalmente. Por ello, el coloquio está dirigido a profesionales especialistas.

Además, el salón también cuenta con una zona infantil donde se realizarán distintos juegos.

Un sector en crecimiento

Actualmente, existe un creciente aumento de los emprendedores en el sector de las mascotas, tal y como indica Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego. Los datos acompañan a este hecho, pues en España se cifran alrededor de 15 millones de mascotas frente a 6,6 niños y niñas menores de quince años, lo que supone más del doble de animales que de jóvenes. Además, en el 50% de los hogares de España hay al menos una mascota. De hecho, en el 2023 se gastaron 450 millones de euros en mascotas, un número que se prevé duplicar de cara a 2030. Asimismo, según señala Fernández, "quien tiene un perro en el hogar suele gastar alrededor de 63 euros al mes".