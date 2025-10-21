Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Portos expone una petición de concesión a Fenosa en Portonovo

Portos de Galicia ha expuesto al público la solicitud de concesión administrativa presentada por Unión Fenosa Distribución Electricidad en el puerto de Portonovo con destino a la ocupación del dominio público portuario subterráneo y en superficie para realizar la actividad de suministro de electricidad.

