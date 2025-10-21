La Diputación de Pontevedra ha concluido el viaje de familiarización a la provincia que organizó para localizadores internacionales y nacionales que trabajan con productoras como Netflix, Sony Pictures, Marvel Studios, Warner Bros y A3Media.

Pontevedra presume de escenarios de cine

Estos días en las Rías Baixas, los localizadores tuvieron la oportunidad de recorrer diversas zonas de la provincia como Sanxenxo, bodegas de la DO Rías Baixas, el castillo de Soutomaior, las Salina do Ulló de Vilaboa o la ciudad de Pontevedra.

Por su parte, el programa de televisión estadounidense House Hunters International graba estos días en Pontevedra un episodio que tiene como protagonistas a una pareja americana que busca su hogar ideal en la ciudad, acompañada por un agente inmobiliario. La serie suma más de 2.000 episodios y se emite en numerosos países. Se puede ver en DKiss.