Pontevedra presume de escenarios de cine
Diputación y Concello exhiben las posibilidades de la comarca como plató de películas
Redacción
La Diputación de Pontevedra ha concluido el viaje de familiarización a la provincia que organizó para localizadores internacionales y nacionales que trabajan con productoras como Netflix, Sony Pictures, Marvel Studios, Warner Bros y A3Media.
Estos días en las Rías Baixas, los localizadores tuvieron la oportunidad de recorrer diversas zonas de la provincia como Sanxenxo, bodegas de la DO Rías Baixas, el castillo de Soutomaior, las Salina do Ulló de Vilaboa o la ciudad de Pontevedra.
Por su parte, el programa de televisión estadounidense House Hunters International graba estos días en Pontevedra un episodio que tiene como protagonistas a una pareja americana que busca su hogar ideal en la ciudad, acompañada por un agente inmobiliario. La serie suma más de 2.000 episodios y se emite en numerosos países. Se puede ver en DKiss.
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- Música de altura en el XVIII Certame de Bandas con Merza y Padrón entre las mejores
- «Evidentemente no hay justicia si se espera años por una sentencia»
- La perfecta armonía de las 21 mejores bandas de música de Galicia se citan en el Pazo da Cultura
- Una quedada prepara la media maratón que esta mañana cierra la ciudad de Pontevedra
- Los afectados por la Variante Oeste, infatigables tras cinco kilómetros de marcha bajo la lluvia
- «La emigración gallega continúa, y cada vez más»