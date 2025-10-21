Poio da luz verde al pago de 20.000 euros en ayudas a entidades y deportistas locales

El Concello de Poio dio luz verde en las últimas dos semanas al pago de 20.000 euros en ayudas a clubes y deportistas locales, al amparo de las subvenciones anuales que otorgan anualmente por concurrencia competitiva y de manera transparente. El gobierno local aprobó así las justificaciones presentadas por Triatlón Poio, Club Saraiba, Peña Racing, Club deportivo grupo 7 a 9, Escola de Piragüismo Poio, Poio Bike Clube, Sociedade Cultural Deportiva Poio, Iria Tilve y Lorena Nieto, para cofinanciar su actividad deportiva y proceder al pago de las ayudas municipales.

A través de estas ayudas que se convocan anualmente se repartirán este 2025 en conjunto más de 33.000 euros entre un total de 20 clubes y deportistas locales. El programa incluye tres líneas de subvenciones, destinadas para clubes y entidades que figuren inscritas en el registro municipal de asociaciones; deportistas federados empadronados en Poio con una antigüedad mínima de un año y que compitan en modalidades deportivas de carácter individual; y clubes de fútbol con equipos que disputen competiciones en las categorías de veteranos.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones o ingresos procedentes de otras entidades públicas o privadas, y pueden destinarse a sufragar gastos como licencias federativas, seguros deportivos de accidentes y responsabilidad civil, cuotas de inscripción en competiciones federadas, gastos de transporte, mantenimiento y alojamiento para asistir a competiciones, salarios de entrenadores, y otros gastos propios de la participación en competiciones federadas que deben asumir los clubes, y todos ellos correspondientes a la temporada que abarque entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025».