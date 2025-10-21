Poio abre la temporada de magostos: diez citas y mil kilos de castañas

Poio pone en marcha su temporada de magostos, que incluye hasta una decena de citas. Desde este fin de semana y hasta mediados de noviembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de diez celebraciones repartidas por todas las parroquias y lugares del municipio, impulsadas por colectivos locales con la colaboración del Concello.

El alcalde, Ángel Moldes, y la concejala de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, mantuvieron un encuentro con los representantes de las entidades organizadoras, y destacaron «la implicación de todo el tejido asociativo local por mantener viva una tradición con mucho arraigo en el municipio» y recordaron que el Concello dispone de una línea específica de ayudas para apoyar la organización de estos eventos.

En total, se repartirán cerca de mil kilos de castañas asadas a lo largo de las diferentes citas, que comenzarán el próximo sábado, 25 de octubre, en Lourido (Parque Costa Xiráldez, a las 20.00 horas), organizada por la asociación de vecinos. El 1 de noviembre será el turno de Campelo (Plaza da Granxa, 20.30 horas), también con la colaboración de la asociación vecinal. El tradicional magosto de la Casa Rosada, promovido por el Concello y destinado a las personas mayores del municipio, se celebrará el viernes 7 de noviembre a las 17.30 horas.

El sábado 8, habrá doble cita: en Combarro (Rualeira, 18.00 horas), organizado por el Ateneo Corredoira, y en Raxó (Centro Cultural Xaime Illa, 20.00 horas), con la colaboración de la Comisión de Fiestas de Raxó.

La Festa da Castaña, impulsada por la AC Gaitero Manuel Villanueva en San Martiño, tendrá lugar el lunes 10 de noviembre en la Praza da Capela (20.00 horas). El sábado 15 será el turno de O Sartal (19.30 horas), con la ACV Estela, y de Vilariño (20.00 horas), organizada por los vecinos de la zona.

La SCD de Samieira celebrará su magosto el domingo 16 de noviembre en la Comunidad de Montes Río de Bois (18.00 horas), y la temporada se cerrará el sábado 22 en A Seca (20.00 horas), con un magosto organizado por la AAVV Boureante.