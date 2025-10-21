Obras en el firme de la PO-308
El Concello de Poio ha informado de que esta semana se realizan trabajos de conservación del firme en la carretera PO-308, entre el Pazo Besada y la rotonda das Bardancas (O Remo) «que pueden provocar retenciones puntuales». Aunque estaba previsto comenzar ayer estos trabajos, las lluvias han obligado a posponerlos a hoy martes o hasta que deje de llover.
