Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obras en el firme de la PO-308

Obras en el firme de la PO-308 | G. SANTOS

Obras en el firme de la PO-308 | G. SANTOS

El Concello de Poio ha informado de que esta semana se realizan trabajos de conservación del firme en la carretera PO-308, entre el Pazo Besada y la rotonda das Bardancas (O Remo) «que pueden provocar retenciones puntuales». Aunque estaba previsto comenzar ayer estos trabajos, las lluvias han obligado a posponerlos a hoy martes o hasta que deje de llover.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents