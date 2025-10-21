Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marín recordará a Manuel Torres con motivo del 30 aniversario de su fallecimiento

El Club de Opinión Portocelo organiza un acto el viernes en el museo que lleva su nombre

REDACCIÓN

Marín

El Club de Opinión Portocelo de Marín organiza una acto in memoriam al insigne marinense, Manuel Torres Martínez (Marín, 17 de junio de 1901-10 de mayo de 1995) coincidiendo con el año en el que se cumple el 30 aniversario de su fallecimiento.

Este acto de recuerdo será el viernes próximo a las 20.00 horas en el Museo que lleva el nombre del artista y consistirá en una charla (con uso de medios audiovisuales) sobre el legado artístico del recordado artista, en la que intervendrán el pintor marinense Antón Sobral Iglesias, y el crítico de Arte, Antón Castro. La presentación correrá a cargo del promotor del club, Ángel García Carragal y la entrada será libre.

