Marín contará este año con una zona de escalada al aire libre en uno de sus acantilados costeros

El Concello de Marín y el Club Aromon anunciaron ayer la habilitación de una zona de escalada deportiva en la costa de Marín, aprovechando la singular morfología de sus acantilados. Tal y como explican desde el club, la zona prevé ofrecer más de 30 vías de escalada de diferentes grados de dificultad, diseñadas para acoger tanto a escaladores experimentados como a aquellos que se quieran iniciar en este deporte. Ya se trabaja en su puesta en marcha y se espera que esté completamente operativa y lista antes de que finalice el presente año 2025.

«Marín tiene un patrimonio natural que va más allá de sus playas. Estos acantilados de granito son un regalo para la práctica de la escalada y por eso consideramos muy interesante a propuesta de Aromon para ponerlos en valor de manera responsable, dando opciones a los amantes de este deporte, que cada vez tiene más personas adeptas», explicó la alcaldesa, María Ramallo.

Aromon cuenta con una larga trayectoria y experiencia, con más de 35 años de historia, y el club es el encargado tanto de la creación del área como de su homologación, tal y como hicieron en otras de la provincia, como la de Punta Faxilda, en Sanxenxo.

El sistema de seguridad se instala íntegramente por el especialista Alfonso Bock (Naturmontaxes) con la colaboración de Gustavo Fariña, ambos con la acreditación oficial cómo Técnicos en Áreas Verticales de Actividades Deportivas en Medio Natural (TAVAD) de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y de Gabriel González.

Su intervención asegura que todos los anclajes y sistemas de seguridad cumplan con los estándares de calidad y con la normativa vigente para áreas verticales, empleando acero y resina especiales homologadas y de máxima durabilidad específica para este deporte y para este entorno marítimo.

El Concello considera que «la apertura de esta nueva zona tendrá un impacto significativo a nivel deportivo, porque se ofrecerá un nuevo lugar de entrenamiento y práctica para los escaladores marinenses, de toda Galicia, y del Norte de Portugal, desestacionalizando la oferta deportiva municipal. También ayudará al posicionamiento turístico del municipio, porque el enclave natural donde se sitúa, junto a la costa, se convertirá en un atractivo de primer nivel para los amantes de la naturaleza y de los deportes de aventura que buscan experiencias seguras y reguladas»

Además, también «permitirá incidir en la educación y formación de este deporte, ya que la versatilidad de las vías permitirá que la federación, clubes, centros educativos y entidades puedan realizar actividades formativas y de ocio de manera regulado y seguro», concluye el gobierno local.

La colaboración incluye el compromiso de realizar un mantenimiento periódico de la zona, la organización de un curso de iniciación para marinenses, y la inclusión en las guías de escalada de mayor reconocimiento.