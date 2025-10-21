Lores acepta las cuentas autonómicas en la ciudad: «Cuando la Xunta rectifica, acierta»

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores realiza un balance positivo sobre los presupuestos de la Xunta de Galicia para el próximo año 2026, recientemente publicados. El regidor declara que su valoración más importante es que «cuando la Xunta del Partido Popular rectifica, generalmente acierta, especialmente cuando desautoriza al PP local y personalmente al señor Domínguez», el portavoz de los populares municipales.

Por ello, en cuanto a estas nuevas inversiones «que responden a las demandas planteadas por el Concello de Pontevedra», Lores mostró su aprobación general, declarando que «valoramos positivamente la rectificación en temas importantes para nuestra ciudad y que aparecen recogidos en los presupuestos de 2026».

Según indica el regidor, una corrección «importante para los intereses de la ciudadanía de Pontevedra fue la construcción del Hospital Montecelo, prescindiendo de Monte Carrasco, tal y como demandaba el propio sector». Por ello, «valoramos de forma positiva que en estos momentos se esté haciendo el Hospital Gran Montecelo con la colaboración inestimable del Concello de Pontevedra con una inversión muy potente. Justamente, la mitad de las cuentas autonómicas destinadas para Pontevedra son invertidas en este proyecto.

Otro de los asuntos que destacó favorablemente Lores fue la cuantía destinada a la construcción de vivienda pública, declarando que «la Xunta del Partido Popular estuvo quince años sin construir una sola vivienda pública en Pontevedra y no fue por falta de terrenos». Sin embargo, en 2026 se destinan 14,22 millones de euros.

También comentó la ampliación para el Polígono Industrial de O Campiño, pues pese a apuntar que es «insuficiente, porque la previsión era de 300.000 metros cuadrados y al final se quedan en 160.000», el alcalde realizó una valoración positiva de esta variación en la inversión.

De la misma manera se refirió a la situación del arroyo de Valdecorvos: «la Xunta reconoce su responsabilidad dentro del Plan de Prevención de Inundaciones y ofrecemos nuestra colaboración para resolver un problema que viene de hace muchísimos años».

Por último, el regidor anunció que sigue pendiente la inversión de tres millones de euros en Monte Porreiro y en infraestructuras deportivas y de saneamiento, así como la petición de traslado de las dependencias que la Xunta tiene en la Xunqueira da Gándara.

Domínguez, orgulloso

Por su parte, Rafa Domínguez, el presidente del Partido Popular en la ciudad de Pontevedra, destacó el importe recogido en estos presupuestos de la Xunta para 2026, anunciando que «los populares agradecen los 2,4 millones de euros para solucionar los problemas de inundaciones en Fernando Olmedo; los 9 millones para el dragado del Lérez; las 2.000 viviendas de Valdecorvos, Tafisa y A Parda: los 1,6 millones para el parque empresarial de O Campiño; 1,5 para Santa Clara o las obras finales del Nuevo Montecelo con 32 millones de euros». No obstante, en algunos casos, estas cifras distan considerablemente de las aprobadas hasta el momento, pues por ejemplo, para el dragado del Lérez se destinarán en 2026 un total de 423.000 euros.

«Frente a un gobierno central que sigue contando con unos presupuestos aprobados en 2022 y un Concello de Pontevedra incapaz de aprobarlos en tiempo y forma, esta es la forma de proceder de la Xunta de Alfonso Rueda: gestión responsable, sentidiño e inversiones en marcha», declara Rafael Domínguez.

El PSOE municipal califica la inversión como «raquítica»

Los socialistas de Pontevedra parecen no estar de acuerdo con la valoración positiva que el alcalde hace sobre estos presupuestos que la Xunta de Galicia destina para Pontevedra en el próximo año 2026, pues consideran que la inversión es insuficiente. «Cuando llega el momento de elaborar los presupuestos para el nuevo año es cuando los pontevedreses y pontevedresas tenemos la oportunidad de comprobar si las palabras del Partido Popular y la Xunta se corresponden con hechos y compromisos concretos, y la realidad es que el borrador de presupuestos presentado para 2026 con respecto a Pontevedra es absolutamente raquítico», defiende Iván Puentes, el portavoz del PSOE local. Así, Puentes argumenta que «perdemos 30 millones de euros con respecto al año 2025, prácticamente un tercio de la inversión que se contemplaba para este año y que desaparece en 2026, pasando de 97 a 67 millones de euros».Además, el líder de los socialistas critica que la mayor parte de ese importe se corresponde con solamente con dos actuaciones: la ampliación del Hospital Montecelo y la construcción de nueva vivienda pública en Pontevedra. «Con respecto a los millones que restan, además de varias obras menores, únicamente destacan dos actuaciones: la ampliación del polígono industrial de O Campiño, pero reducida a la mitad, y la construcción de las balsas de inundación natural en Valdecorvos».Finalmente, Puentes señala el «incumplimiento de quince actuaciones que la Xunta se comprometió a hacer en la ciudad y que no están contempladas en los presupuestos, o que están con una cantidad tan ridícula que resulta absolutamente imposible realizarlas en el 2026». Según señala, entre estos proyectos se encuentran la gratuidad del parking de Montecelo, las mejoras en centros de salud o la nueva residencia universitaria.

López: «Apuesta por el desarrollo de la vivienda pública y la sanidad»

El presidente provincial del Partido Popular de Pontevedra, Luis López, destacó los presupuestos de la Xunta para Pontevedra y su comarca, que suman un importe superior a los 95 millones de euros, contando con Caldas y Morrazo, lo que considera «una fuerte apuesta por el desarrollo de las infraestructuras, la vivienda pública y la sanidad». De hecho, entre las principales inversiones que están pensadas realizarse en el Concello de Pontevedra, López destaca los más de 14 millones de euros que se destinarán a la construcción de viviendas de promoción pública, «con 300 ya en marcha en Pontevedra y con el compromiso de llegar a más de 2.000 en los barrios de Valdecorvos, Tafisa y A Parda».Además, el dirigente popular también sacó a colación la mayor inversión en estos nuevos presupuestos: el Gran Montecelo, que entra en su fase final y cuenta con una partida superior a los 32 millones de euros.Por otro lado, Luis López también nombró otras actuaciones que se llevarán a cabo en Pontevedra gracias a esta nueva partida autonómica, como el convento de Santa Clara: los trabajos de mejora de la eficiencia energética en el edificio administrativo y en la sede de Agasp; la ampliación de O Campiño; la rehabilitación del Pazo de Lourizán; o las inversiones para el fomento del deporte, entre otros proyectos.En el Concello de Marín, se invertirá principalmente en el CEIP O Seixo, en la restauración de la iglesia de Santa María do Porto, y en el saneamiento de Mogor; mientras que Poio se centrará en la red de saneamiento de Portocampelo, iniciando las obras en el parque de Fragamoreira. Además, López también resaltó los trabajos del CEIP Plurilingüe Pedro Antonio Cerviño, en Campo Lameiro, o el Centro de Salud de Barro.Por otro lado, en la zona de Caldas de Reis se destinarán recursos a la prevención de las inundaciones derivadas de los ríos Ulla-Sar, en el Concello de Valga, donde también se creará en un nuevo aeródromo y en una nueva base de unidades operativas para luchas contra los incendios, entre otras acciones de mejora que estos presupuestos de 2026 contemplan, especialmente, en la provincia de Pontevedra.