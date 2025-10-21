Juzgan a un hombre por maltrato y agresión sexual a su pareja
La Audiencia juzga el jueves a un hombre acusado de maltratar de forma habitual y agredir sexualmente a su pareja en Vilagarcía, para el que la Fiscalía pide 17 años y 1 mes de prisión. El procesado y la denunciante mantuvieron una relación durante más de diez años y tuvieron dos hijos. El acusado mostró hacia su pareja un comportamiento «controlador y autoritario».
