Finalizar Gran Montecelo y vivienda pública, focos de la inversión autonómica en la ciudad

El borrador de Presupuestos de la Xunta, en el capítulo de inversiones, no destapa ninguna gran sorpresa, en materia de obras, para 2026, pero sí deja claro el objetivo del gobierno autonómico de zanjar el próximo ejercicio una de las grandes aspiraciones de los pontevedreses desde hace años, la conclusión del hospital único en Montecelo. A ello se une otro de los principales frentes del gobierno gallego, el de ampliar el parque de vivienda pública en la ciudad. Para ambos objetivos se destinan las dos principales partidas del documento presupuestario, más de 60 millones de euros: 32,2 para finalizar el Gran Montecelo en 2026 y lograr su entrada en servicio, y 28 para la política residencial.

La conversión del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) en un centro de Alto Rendimiento, mediante la ejecución de unas grandes instalaciones en Cernadiñas Novas (Xeve), el inicio de los trámites de la variante de Alba o las rehabilitaciones del Pazo de Lourizán y de Santa Clara son otras iniciativas que se reflejan en el Presupuesto, que incluye partidas que suman, según el PP local, 349 millones en la ciudad.

Otro de los planes incluidos en el borrador es el destinado a buscar una solución a las inundaciones en la calle Fernando Olmedo y sus alrededores, con 2,4 millones de euros reservados en la Consellería de Medio Ambiente, si bien el próximo año solo son 2540.000, mientras que se mantiene una partida de 500.000 euros (dentro de una previsión plurianual de al menos 9 millones) para acometer el dragado del río Lérez, si bien sin un calendario preciso ya que el proyecto todavía debe superar diversos trámites ambientales y permisos del Gobierno central.

En materia deportiva, la Xunta tiene en marcha el futuro Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Galicia, dotado con una inversión de 250.000 euros en 2026, año en el que pasará a ser proyecto de interés autonómico. El presidente local del PP, Rafa Domínguez, fue ayer el primero en valorar las partidas autonómicas, y subrayó que «es de agradecer el esfuerzo de la Xunta para situar a nuestra ciudad como capital del deporte profesional en Galicia, con un proyecto que sumará en total más de 30 millones de euros de inversión en los próximos años».

En Vivenda e Planificación de Infraestructuras, como ya adelantó la propia consellería el pasado fin de semana, se alcanzan los 14,2 millones de euros para la construcción de viviendas de promoción pública, con 300 ya en marcha en Pontevedra y el compromiso de llegar a más de 2.000 centradas en los barrios de Valdecorvos, Tafisa y A Parda. El presidente local del PP hizo ayer referencia a «las inversiones del Gobierno gallego en el ámbito educativo que permitieron sacar adelante, en los últimos años obras importantes para los centros escolares de Pontevedra como el IES Valle Inclán, IES Luis Seoane, CEIP Froebel, EEI Concepción Crespo Rivas o el CIFP Carlos Oroza. Además, la Xunta continuará prestando ayuda directas a las familias con nuevas medidas como el bono de comedores escolares». No obstante no aclara nuevas obras para el próximo año ni partidas concretas al respecto. La consellería de Política Social amplía la partida destinada a los bonos de dependencia en la ciudad de Pontevedra, con 324 beneficiarios, y una inversión de 7,5 millones de euros.

En toda la provincia, los cálculos de la Xunta apuntan a 4.083 millones de inversión, según el delegado territorial, Agustín Reguera, que citó los 38 millones de la Consellería de Vivenda «en ayudas para la promoción de viviendas (cohousing) en Pontevedra y Porriño más otros 13 para el desarrollo de suelo con destino a vivienda protegida en Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa y Marín»

Los trabajos de mejora de la eficiencia energética en el edificio administrativo de Campolongo y en la sede de la AGASP (cerca de un millón en total); la mejora de los pantalanes del campo de regatas de Verducido; el nuevo Punto de encuentro Familiar (500.000 euros); o la remodelación de los Juzgados de A Parda (123.600 euros), son otros de los planes incluidos en el documento.

En el municipio de Marín, se incluye una inversión en el CEIP O Seixo y la restauración de la iglesia de Santa María do Porto. Además, el documento contempla la mejora del sistema de saneamiento municipal de Mogor, que contará con un presupuesto total plurianual de 3,3 millones de euros. En este sentido también se recoge una actuación semejante en el municipio de Poio, concretamente en la red de saneamiento municipal de Campelo. Para el mismo territorio está contemplada una inversión de 240.000 euros que permitirán iniciar los trabajos en el parque de Fragamoreira.

Los trabajos en el CEIP Plurilingüe Pedro Antonio Cervino (711.000 euros), en Campo Lameiro; el Centro de Salud de Barro (900.000 euros); y la reparación de la capilla y la mejora de los espacios de uso público de la isla de Ons, en Bueu, son otras obras en la comarca, mientras que en la zona de Caldas de Reis, «se invertirá en la prevención de las inundaciones derivadas del cambio climático en los ríos Ulla-Sar, lo que afecta directamente al municipio de Valga. En el mismo concello, la consellería de Medio Rural invertirá en uno nuevo aeródromo y una nueva base de unidades operativas para luchar contra los incendios. Además, los presupuestos contemplan una aportación de 140.000 euros para la mejora del IES de Valga», según la Xunta, que cita además «la actuación de más de 1,5 millones de euros que ya se realiza en el IES Plurilingüe Aquis Celenis», además de las «mejoras en el CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar, una obra que ya está licitada y que contará en esta anualidad con un presupuesto de 348.000 euros. La inversión en el centro de salud de Caldas y la mejora energética de los juzgados, con 600.000 y 483.000 euros presupuestados completan este capítulo en la villa del Umia.

Primeros fondos para el Pazo de Lourizán y colaboración en el convento de Santa Clara

El PP quiso ayer destacar lo que denomina el «apartado económico y social», en los que sitúan los 1,6 millones de euros para el parque empresarial de O Campiño y los 500.000 euros para la rehabilitación del Pazo de Lourizán, un proyecto que ya acumula varios años de trámites y que se cifra en al menos quince millones de euros en los próximos ejercicios. En materia de rehabilitación, también figura una partida de 1,5 millones de euros de ayuda de la Xunta a la Diputación para colaborar en el proyecto de conversión del convento de Santa Clara en una nueva sede del Museo, un plan que gestiona Domínguez en sus funciones como vicepresidente de la Diputación.

Un parque canino en A Parda y primeros pasos para la futura variante de Alba

La variante de Alba figura por vez primera en las previsiones inversoras de la Xunta después del acuerdo con el Concello tras numerosas discrepancias previas. Por el momento se trata únicamente de tramitar el proyecto y su evaluación ambiental, por lo que el próximo año no habrá obras. Algo parecido ocurre con el desdoblamiento parcial del actual corredor entre Sanxenxo y A Lanzada.Por su parte un proyecto que ser anunció hace meses es el de construir un nuevo parque canino en Pontevedra por unos 85.000 euros, previa firma de un convenio de colaboración con el Concello para la cesión de los terrenos, en Conde Bugallal

Planes para los centros de salud de Barro, Baltar y Caldas

El Sergas ha cifrado en 556,6 millones sus presupuestos para el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, si bien en esa cifra lo incluye todo, desde los salarios del personal a gastos de funcionamiento, productos farmacéuticos y material sanitario, implantes, gastos de laboratorio, recetas y prestación ortoprotésica.En materia de inversión, el hospital único «entrará en 2026 en una fase decisiva de cara a su puesta en marcha, para lo que la Xunta de Galicia invertirá más de 32,2 millones de euros en el próximo ejercicio, una económica que avanzará en las últimas fases para finalizar el cronograma constructivo de esta obra sanitaria pública y continuar asimismo con la dotación de equipamientos».En cuando a la Atención Primaria de Pontevedra y O Salnés, el Sergas subraya que «la inversión anual durante el próximo 2026 por parte de la Administración Autonómica gallega para ejecutar nuevos centros de salud» incluye el posible inicio de las obras del proyecto de Barro, actualmente en fase de proyecto, con 900.000 euros. En cuanto a la ampliación prevista en el centro de salud de Baltar, en Sanxenxo , también en proyecto, se estima una inversión de 1,5 millones de euros durante lo próximo año 2026.La Xunta de Galicia contempla asimismo una dotación de crédito por importe de 600.000 euros para cada una de las actuaciones necesarias para licitar en 2026 la futura construcción de sendos centros de Atención Primaria en los ayuntamientos de Soutomaior y Caldas de Reis.