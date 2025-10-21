«Cuando vuelva, habré cruzado en mis rutas 74 países»

En el pasado mes de septiembre, el ciclista de 71 años Eladio Paz iniciaba desde Atenas una de sus largas rutas en bicicleta que, pese a ser principalmente por Europa, Paz ya ha pasado por Asia y África. Esta vez, planificó un recorrido aproximado de 5.500 kilómetros.

—¿Cómo surge su interés por este tipo de rutas tan largas?

Yo soy una persona inquieta, un poco aventurera y además soy bastante superviviente. Cuando me jubilé había que hacer algo y decidí hacer rutas en las que siempre mi destino es Pontevedra, pasando por Santiago de Compostela. Salí desde distintos sitios como Budapest, Roma, Helsinki, Estocolmo, Estambul o Asia. Cuando vuelva a casa de este viaje, habré cruzado en mis rutas 74 países, algunos repetidos.

—¿Qué le llevó a escoger Atenas como punto de partida esta vez?

Había que buscar alguna alternativa que no hubiese recorrido. Con mi bicicleta, que se llama «La morena», he cruzado las cuatros cordilleras que hay en Europa: los Cárpatos, los Apeninos, los Pirineos y los Alpes. He viajado bastante y ya no tenía más a dónde ir, me tocaba Atenas.

Eladio en una parada de su ruta, en Italia. | E. Paz

—¿Qué supone recorrer esos más de 5.000 km de esta ruta?

La inquietud, los años no pasan en balde. Esta es la ruta más dura con creces de las que hice, los Balcanes es terrible. Saliendo de la capital de Albania camino de Macedonia del Norte hay una subida que son 50 km cuesta arriba. No es dura, pero estás siempre pedaleando.

—¿Cómo se siente antes de comenzar un reto así?

Intento prepararme y engordar, con comidas que otra persona no comería porque engorda, pero como salgo todos los días, este año engordé kilo y medio. No soy capaz de engordar nada más y eso que como exageradamente.

—Un esfuerzo de este tipo conlleva tanto una preparación física como mental.

Sí, una cosa está clara: lo primero que tiene que tener una persona para hacer un viaje de estos es cabeza, es el ordenador de la bicicleta. También es importante la alimentación, porque si no te alimentas bien te puedes caer.

—¿Cómo planifica las rutas?

Antes de salir, miro cuántos metros hay que subir y bajar o si hay restaurantes y hoteles en la ruta, con eso hay que tener mucho cuidado, pero no puedes planificar desde Pontevedra, cuando vas a hacer la ruta, hasta qué sitio ir.

—¿Le ha pasado alguna anécdota especial durante el trayecto?

Cuando estaba en Italia, paré en una especie de restaurante de una asociación de agricultores y cuando fui a pagar me dijeron que me habían invitado. No es la primera vez que como en restaurantes y no me cobran.

El ciclista en el puente de Rialto, Venecia. | E. Paz

—¿Cuál es el momento más duro de una aventura así?

Sobre las 11 suelo tener un momento bajo, donde paro y me tomo un café que levanta mucho el ánimo. También la preocupación por encontrar alojamiento. En cuanto a esfuerzo físico, es dura la zona de cuando llegas a la capital de Albania y tienes que subir a Kosovo.

—¿Qué opina su familia de esto?

Tengo la suerte del mundo. Sabes que en cada casa hay un loco, un individuo que es capaz de atreverse a hacer lo que un cuerdo jamás se atrevería. Yo tengo dos nietos: mi nieta Lala tiene 13 años y me vino a esperar tres veces; mi nieto Roi es el hombre del tiempo y todos los días me informa del tiempo que va a hacer a dónde voy. Además, tengo la suerte de tener una mujer que no me pone impedimentos. Todos los días le mando una crónica a un grupo grande de familiares y amigos.

—¿Qué aprendizaje se lleva?

El resolver problemas al hablar con otras culturas, ¿te imaginas a un pontevedrés que no sabe hablar inglés por ahí adelante? Todos los días aprendes algo. La multiculturalidad es muy importante y mucha gente no lo entiende.