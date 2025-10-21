Desalojadas cinco viviendas en Ponte Caldelas por un escape de gas
Ocurrió en la noche del lunes en Cuñas y no hubo personas afectadas
N. D.
Pontevedra
Varias personas tuvieron que ser desalojadas de sus viviendas a consecuencia de un escape de gas en Ponte Caldelas. No hubo ninguna persona afectada, según informa el 112.
El suceso se registró en la noche del lunes, poco antes de las 21.00 horas. El aviso alertaba de un fuerte olor a gas en el lugar de Cuñas, en una zona con un depósito.
Los Bombeiros do Morrazo y la Guardia Civil se desplazaron hasta la zona y se procedió a desalojar unas cinco viviendas como medida preventiva, sin que nadie se viese afectado por el escape. Por su parte, la dotación de bomberos confirmó que el gas procedía del depósito, y se optó que cerrar la llave de paso para cortar el escape.
Los vecinos desalojados pudieron regresar después a sus domicilios.
