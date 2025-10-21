La Copa de España de BTT tendrá una prueba en Cerdedo-Cotobade

La Federación Española de Ciclismo ha anunciado la concesión al Concello de Cerdedo-Cotobade la organización de una prueba de la Copa de España de BTT, que se celebrará el 27 de junio de 2026, con salida y llegada en la Praza da Chan y reflejará parte del trazado de la Transgalaica. En la presentación de la cita participaron el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; el presidente de la Federación Galega de Ciclismo, Carlos Muñiz; y Javier Sánchez, de Team Relay, entidad que solicitó la celebración de esta prueba en el municipio.

El regidor mostró su orgullo por este reconocimiento de la Federación , que calificó como «una muestra del trabajo bien hecho, de la apuesta decidida por el deporte, por la naturaleza y por el desarrollo sostenible». Cubela destacó que esta cita «supone una oportunidad única para seguir dando a conocer nuestro territorio, nuestros montes y nuestra capacidad para acoger grandes eventos deportivos».

El alcalde también quiso agradecer «a la Federación su confianza, y a todos los clubes, deportistas y voluntarios que hacen posible que el ciclismo siga creciendo en nuestro municipio».

Esta prueba se suma a otras competiciones deportivas como la Transgalaica, al Cerdedo-Cotobade Cup, la Copa Depo Muay Thai y el Rallye de Pontevedra Por su parte, el presidente de la Federación Galega de Ciclismo, Carlos Muñiz, destacó que «la Federación trabajó intensamente para conseguir que la provincia de Pontevedra acoja dos pruebas de la Copa de España de BTT, una de ellas en Cerdedo-Cotobade, lo que es un ejemplo del esfuerzo que se está haciendo para impulsar el ciclismo en la provincia».

Medio centenar de «viejas glorias» del ciclismo, el sábado en Caldas

Más de medio ciento de «viejas glorias» del ciclismo gallego y estatal recorrerán el circuito urbano de Caldas de Reis el próximo sábado 25 de octubre (16.30 horas). Álvaro Pino, Ezequiel Mosquera, José Teixeira, Blanco Villar, Evaristo Portela o Perico Delgado, que ‘apadrina’ la carrera, son algunos de los participantes. Son 50 vueltas a un circuito de 1,3 kilómetros, comenzando y finalizando en la Prazuela y pasando por calles como Carlos García Baión, Río Pequeno, Porto do Río, Rúa Real, Fornos, da Igrexa, Pasionista, José Salgado o Laureano Salgado.