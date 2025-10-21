La Comisión de Violencia de Xénero analiza posibles fallos en las pulseras telemáticas

La Comisión Provincial de Violencia de Género se reunió ayer en la sede de la Audiencia Provincial de Pontevedra con la finalidad de seguir analizando las medidas necesarias para luchar contra la violencia de género y poner en participación de diversas autoridades las iniciativas que fallan o no están teniendo el resultado óptimo esperado.

Roberto Barba, director xeral de Lucha contra la Violencia de Género, explicó las ideas a abordar antes del comienzo del encuentro. «Buscamos saber cuántas mujeres están en riesgo por fallo de las pulseras telemáticas e implementar todos los medios para resolver esa problemática importante. La pulsera se pone siempre casi siempre con los niveles alto y extremo. Que falle la pulsera en esos momentos con ese riesgo, compromete a la víctima. Es necesario buscar soluciones», declaró el dirigente y así se le mandó desde la Secretaría Xeral», declaró el magistrado nacido en París.

A la reunión estuvieron convocadas varias personalidades del panorama político autonómico y nacional. Así, la responsable de la materia de la Subdelegación del Gobierno, Olimpia Rodríguez, y representantes de Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia), fueron convidados para analizar la situación.

El papel de este organismo es clave para la toma de decisiones y propuestas a lanzar, pues son los encargados de realizar los informes ecosociales con los que se ajustan los procedimientos para que tengan el resultado esperado.

«Cada vez se hacen más informes, se piden más y es todo una cadena. Hasta que todo el engranaje funcione, en un tiempo prudencial, se va a conseguir. Para ello se reunió a tantas personas», explicó Barba a los medios de comunicación.