Ciclo Mestre Mateo na Biblioteca de Marín

A Biblioteca municipal de Marín acolle hoxe ás 19.30 horas a proxección do longametraxe «Xustiza artificial», de Simón Casal. A actividade forma parte do Ciclo Mestre Mateo, impulsada pola Deputación de Pontevedra e a Academia Galega do Audiovisual para achegar as longametraxes de ficción e documentais finalistas dos premios do audiovisual galego.