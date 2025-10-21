Cáritas impulsa un centro para mujeres en riesgo de exclusión

Cáritas Diocesana de Santiago, a través de su Interparroquial de Pontevedra, avanza en la construcción del «Centro de Acogida e Inclusión Santa Ana», destinado a mujeres en riesgo de exclusión social. Con una inversión superior a 450.000 euros y gracias al apoyo de una nueva campaña de micromecenazgo, este recurso pionero ofrecerá un espacio estable y seguro que facilitará la transición hacia una vida autónoma. Se ubicará en las instalaciones de la calle Joaquín Costa.

Es la fase 3 de un proyecto global que ya ha transformado la atención social en Pontevedra. El edificio contará con ocho habitaciones: siete individuales y una doble adaptada para mujeres con discapacidad, todas con baño propio. Las instalaciones cuentan con una superficie de 225 m² útiles, que se suman a los 1.375 m² de uso socioasistencial ya en funcionamiento.