El uso de la cal en el patrimonio, eje del 14 Encontro de Conservación e Restauración

La cal, un material presente en un gran número de elementos del patrimonio cultural, será el eje del décimo cuarto Encontro de Conservación e Restauración, que organiza el Museo en colaboración con la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, y que se celebrará en el Edificio Castelao los días 20 y 21 del próximo mes.

Contará con la presencia de restauradores y expertos de diferentes partes de España, así como de México e Italia. La inscripción es gratuita y puede formalizarse hasta el 17 de noviembre a través de la web del Museo.

El encuentro abordará la cal desde diferentes perspectivas: su uso como material de creación, los daños derivados de su uso y las posibilidades de intervención que ofrece. La piedra caliza aparece en edificios, esculturas o pinturas realizadas con la técnica del fresco, pero también en decoraciones como los singulares esgrafiados, tan presentes en Galicia. En ocasiones, forma parte de una intervención posterior, como los encalados que ocultan pinturas murales, y los profesionales actuales buscan soluciones novedosas basadas en las cualidades de este material.

El encuentro contará con profesionales de renombre en cada una de las áreas temáticas abordadas. Las restauradoras del Parque Arqueológico de Pompeya, Ludovica Alesse y Paola Sabbatucci, hablarán sobre la presencia de cal en el mítico yacimiento romano; y la mexicana Alejandra Alonso Olvera hablará sobre la conservación del patrimonio prehispánico. Otras conferencias abordarán la producción artesanal de cal en Morón de la Frontera (Cádiz), su uso en la arquitectura tradicional gallega y, en concreto, la conservación de las decoraciones tradicionales de cal en Galicia, como cintados y esgrafiados.

Las pinturas murales del convento de Santa Clara protagonizarán una de las conferencias, a cargo de la conservadora-restauradora de CREA Restauración, Yolanda Gómez Mirón. Al finalizar el encuentro, ella misma dirigirá una visita guiada al refectorio del convento donde aparecieron las pinturas del siglo XVI.