APE Galicia se reúne con el PP para tratar los retos de los autónomos
La Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia (APE Galicia) se reunió el pasado sábado con los parlamentarios del Partido Popular para conocer de primera mano la situación actual del colectivo de autónomos gallegos, abordando cuestiones como las subidas de la cuota de cotización y otros temas clave que afectan directamente a este colectivo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
- Música de altura en el XVIII Certame de Bandas con Merza y Padrón entre las mejores
- «Evidentemente no hay justicia si se espera años por una sentencia»
- La perfecta armonía de las 21 mejores bandas de música de Galicia se citan en el Pazo da Cultura
- Una quedada prepara la media maratón que esta mañana cierra la ciudad de Pontevedra
- Los afectados por la Variante Oeste, infatigables tras cinco kilómetros de marcha bajo la lluvia
- «La emigración gallega continúa, y cada vez más»