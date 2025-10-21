Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

APE Galicia se reúne con el PP para tratar los retos de los autónomos

Reunión el pasado sábado. | FdV

La Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia (APE Galicia) se reunió el pasado sábado con los parlamentarios del Partido Popular para conocer de primera mano la situación actual del colectivo de autónomos gallegos, abordando cuestiones como las subidas de la cuota de cotización y otros temas clave que afectan directamente a este colectivo.

