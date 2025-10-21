La acumulación de naranjas en la cubierta causa filtraciones de agua en el pabellón de A Cañota

Las lluvias de estos días han provocado filtraciones de agua en el vestuario de arbitraje del pabellón de A Cañota a causa del atasco que se produjo en una de las canalizaciones, donde se acumularon naranjas del árbol de una finca aledaña, que se extiende sobre la cubierta del pabellón. El Concello explica que «ya se está limpiando todo lo que no deja evacuar el agua para que no se vuelva a producir».