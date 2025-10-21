Abierto el plazo para el almuerzo-coloquio de la Jornada Triple Hélice

El plazo de la inscripción para asistir al almuerzo-coloquio de la VI Jornada Triple Hélice, patrocinada por el Banco Santander, todavía sigue abierto. El acto se celebra este jueves 23 de octubre de 13.00 a 16.00 horas en el Liceo Casino de Pontevedra, donde se tratará el tema «Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia: retos y oportunidades del nuevo marco normativo».