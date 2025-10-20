Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra

El piloto de una motocicleta ha fallecido en la madrugada de este lunes tras sufrir un accidente en la PO-11 en Pontevedra. Su cadáver fue rescatado de aguas de la ría hacia donde supuestamente salió despedido tras el siniestro.

Según informa el Concello de Pontevedra, los Bomberos fueron avisados sobre las 5.15 horas por un accidente de tráfico en la autovía de Marín, a la altura de la fábrica de Ence. En la zona encontraron una moto siniestrada pero no se localizaba al ocupante.

Finalmente fue encontrado en aguas de la ría, a unos 30 metros de la costa. El equipo de rescate acuático de los Bomberos recuperó el cuerpo y se dio aviso a la autoridad judicial y la Guardia Civil, que investiga las causas del accidente.