Reforma del Mercado para paliar el daño de la luz en el producto fresco

El Concello prevé invertir más de 560.000 euros en un nuevo programa de obras en el Mercado de Abastos. El objetivo es llevar a cabo una reforma estructural del edificio que permita paliar la incidencia de la luz solar en el producto fresco. Asimismo se buscará una mejora en la eficiencia para ahorrar en electricidad y optimizar la acústica.

Así lo anunció ayer la concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías, durante el pleno que celebró en la mañana de este lunes la corporación, una extensa sesión de más de tres horas en la que todos los puntos del orden del día salieron adelante, caso del referido al Mercado, que fue respaldado por unanimidad por los grupos políticos.

Los 562.285 euros resultan de una modificación de crédito, después de que el Gobierno municipal descarte financiar el proyecto de la Vía Verde, que la Diputación ha anunciado que acometerá, un cambio que afecta al Plan de Sustentabilidade Turística en Destino que se financia con fondos europeos.

Si la concejala de Promoción Económica se refirió a las «cifras récord» de inversión en el Mercado, al que se han destinado «más de 1,3 millones en los últimos 3 años», explicó, el portavoz del PP, Rafael Domínguez, insistió en que «el verdadero problema es que no le daba tiempo» y se perderían los fondos europeos. «Tenían el compromiso de hacer la Vía Verde» pero el tramo «tendría que estar acabado el 31 de mayo». Tras acusar al equipo del alcalde, Miguel Fernández Lores, de haber perdido 2,2 millóns destinados a la renaturalización del río de Os Gafos se preguntó «¿Cómo es posible que se gestionen tan mal los fondos de la UE?».

La cuestión motivó un intenso debate, y Anabel Gulías incidió en que «si hay un campeón de la incompetencia» es Rafael Domínguez, que cuenta con el «récord absoluto» de pérdida de fondos de la UE. También el portavoz de los socialistas, Iván Puentes, se refirió a ello y se preguntó cómo es posible esgrimir ese argumento «cuando acaba de perder 4 millones». Asimismo, expresó su confianza en que el proyecto de la Vía Verde «lo lleve Mobilidade o Turismo» dentro de la diputación, «y que no sea usted, porque lo desconoce totalmente».

Acusó al popular de «retorcer los argumentos» y aseveró que «llevamos tres cuartos del mandato, veremos cómo llega usted a las elecciones municipales sin su único compromiso: abrir el convento de Santa Clara. En 3 años no hizo absolutamente nada. Aprenda a gestionar y luego de lecciones»

A pesar del enfrentamiento, el PP respaldó la iniciativa ligada al Mercado. Domínguez mostró su confianza en que «sí sirva para rehabilitar» la Plaza, que en su opinión es «un fiasco» y recordó que solo hay un establecimiento abierto en la primera planta.

También salió adelante por unanimidad la moción de los socialistas en la que se reclama a la Xunta que aumente el número de plazas concertadas para adultos con parálisis cerebral en la residencia de Amencer-Aspace en Pontevedra. Esta instalación «supuso un gran avance para numerosas familias», destacó Iván Puentes, «y fue posible gracias a la colaboración del Concello», que aportó más de 1,5 millones.

Atiende a 12 personas y emplea a 18 profesionales, cuando tiene capacidad para 32 plazas. «La Xunta no cumplió su compromiso de incrementar las plazas concertadas», algo que «pone en riesgo la viabilidad» de la residencia, lamentó Iván Puentes, que recordó que «no es por falta de demanda. En la provincia hay solo dos centros, el de Vigo está totalmente adjudicado y en Pontevedra hay 20 plazas disponibles».

El coste de estas plazas se financia en gran parte mediante el concierto social de la Xunta. Ésta «no actualiza los precios», criticó el socialista, de modo que si cuestan 3.900 euros al mes la administración autonómica ofrece 3.600, lo que genera «un déficit anual de más de 43.000 euros».

Unanimidad para solicitar una nueva unidad de prevención y una comisaría de Policía Los tres grupos políticos con representación municipal también votaron favorablemente a la propuesta del Partido Popular de demandar del Gobierno central la creación de una Unidad de Prevención y Reacción ( U. P. R.), integrada por 31 agentes, y una nueva comisaría de Policía. La concejala Pepa Pardo aseguró que en los últimos años «se ha incrementado la inseguridad» y se refirió a la pelea producida en la plaza de Barcelos para reclamar «medidas que atajen los problemas de convivencia», que considera «un serio problema. No es normal la sensación de inseguridad y que los policías no tengan medios». Pardo teme que el anuncio del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, de un compromiso para poner en marcha una nueva comisaría «será humo». Por su parte, el edil socialista Manuel Fariña le recordó los datos de la Comandancia de la Guardia Civil de que en Pontevedra se cometen 35 delitos por 1.000 habitantes, 15 puntos por debajo de la media española. La provincia está en estos momentos en «9.000 efectivos, el máximo histórico» y Galicia es «la tercera comunidad más segura». La edil de Seguridad Cidadá, Eva Vilaverde, acusó a Pardo de «seguir insistiendo en manchar la imagen» de Pontevedra, «alimentando un relato paralelo» sobre una ciudad que es «supersegura» y también insistió en que estas manifestaciones «chocan con los datos objetivos: Galicia es una de las comunidades más seguras» y la Boa Vila «a su vez de las más seguras de Galicia».

El PP saca adelante su propuesta de aumentar «un 250%» las plazas de parking gratuitas Con el apoyo, con matices, del Partido Socialista, el Partido Popular consiguió aprobar su moción para aumentar la red de aparcamientos de borde y multiplicar las plazas existentes «por 250%». Rafael Domínguez aseguró que la falta de aparcamientos es «una de las principales preocupaciones» de la ciudadanía esta carencia genera «congestión inecesaria en las calles» con una mayor contaminación y efectos en los residentes y también repercute en la rentabilidad económica de comercios y locales de hostelería. Los socialistas comparten el diagnóstico de que se necesitan más plazas de aparcamiento, «especialmente en las zonas Este y Sur», señaló Iván Puentes, pero mostraron su oposición a la petición de los populares de que se suprima el Coche de Punto. Por su parte, el gobierno local considera la petición inasumible y pidió a Domínguez que explique «donde, cómo se haría y en qué forma» se podrían habilitar aparcamientos que multipliquen por 3,5 las plazas actuales.