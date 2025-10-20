Puesta a punto para el día de Todos los Santos en los camposantos municipales

El Concello se prepara para la festividad de Todos los Santos con una batería de actuaciones en sus cementerios municipales, con una inversión cercana a los 100.000 euros. Las obras se centran en mejoras estructurales y de servicios, especialmente en el camposanto de San Amaro, el más grande del municipio, sin olvidar otros como el de Campañó.

Uno de los proyectos más destacados es la renovación integral del alumbrado del cementerio de San Amaro, con un presupuesto de 40.000 euros. Esta actuación, ya en marcha, implica la sustitución de todo el sistema por tecnología LED en los paseos centrales de la nueva zona, así como la mejora de la iluminación sobre los panteones.

También se lleva a cabo la reparación del muro perimetral que se derrumbó en un tramo de unos 20 metros el pasado enero debido a un encharcamiento. La obra, valorada en otros 40.000 euros, consiste en la reconstrucción de la estructura con piedra. Una vez finalizada esta fase, el Concello asumirá la reparación de las lápidas y cruces dañadas en el suceso.

Se prevé asimismo una inversión de unos 23.000 euros para renovar toda la señalización vial del principal cementerio de la ciudad. Las señales de madera actuales no ofrecen la resistencia adecuada a la intemperie, por lo que el Concello ha optado por un material metálico y también se han realizado mejoras en las puertas y ventanas de la oficina del cementerio.

Por su parte, en el cementerio de Campañó, la mejora se centra en la renovación de la iluminación y los faroles. Estos trabajos los está llevando a cabo la propia brigada de camposantos.