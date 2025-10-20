La Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra repasa en un ciclo de charlas su siglo de andadura

El Teatro Principal será escenario mañana de una jornada de conferencias que celebrará el centenario de la Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. Se busca seguir conmemorando un hecho «tan relevante, cultural y socialmente», recuerda la organización, como es el siglo de existencia de la entidad «con una trayectoria histórica» en el que ha contribuido al auge de la música coral en Galicia y que coincide con el 75 aniversario del fallecimiento de Castelao, que fue fundador y presidente.

La jornada dará comienzo a las 16,30 horas y, tras la presentación del concejal de Cultura, Demetrio Gómez, el licenciado en Ciencias da Educación y cantor de la coral José Raposeiras coordinará las intervenciones.

Xosé Carlos Valle Pérez, Presidente de la Coral Polifónica de Pontevedra y exdirector del Museo de Pontevedra, que disertará sobre «Pontevedra en la década de 1920 y el auge económico y cultural de la ciudad en esa década», avanza la organización.

Seguirá la charla de Fernando Otero Urtaza, catedrático de Música de secundaria y cantor de la coral, que expondrá el tema «Apuntes para unha crónica de cen anos de música en Pontevedra»; y para concluir la primera parte de este turno de conferencias Luis Costa Vázquez, catedrático de Musicología del Conservatorio Superior de Música de Vigo, hablará sobre «Cen anos de coralismo popular en Galicia».

Tras un descanso, la jornada continuará con las ponencias de la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve Jar, que abordará el tema «Castelao na Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra», y del catedrático del Conservatorio Superior de Música de Vigo José Antonio Cantal Mariño, que centrará su intervención en «A vida e obra de Antonio Iglesias Vilarelle, director da Coral Polifónica entre 1940 y 1964».

Tras las conferencias, intervendrá el pianista Alejo Amoedo Portela, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Vigo, con obras del contexto de la coral.

El evento dedicado a la historia de la emblemática agrupación se despedirá con una actuación musical a cargo de la Coral Polifónica, que interpretará obras de diferentes directores a lo largo de la historia de esta Coral.

Las conferencias se suman a las distintas actividades conmemorativas que durante este 2025 ha puesto en marcha la entidad musical para festejar su primer siglo de vida, entre las que destacan la exposición que celebró en el Edificio Castelao y que reunió todo tipo de materiales ligados a su ya larga historia, a la cabeza las réplicas de los telones que realizó Castelao para la Polifónica.

También Correos editó un sello dedicado al centenario, con una tirada de 70.000 ejemplares y un valor de 2 euros. Otro de los actos centrales de estas conmemoraciones fue el concierto en el que la coral replicó su debut en 1925. Al igual que entonces, la actuación tuvo lugar en la iglesia del convento de San Francisco.

Fue el concierto número 718 de su historia y durante el mismo se interpretaron varias obras que ya fueron cantadas en esa presentación de hace 100 años por los fundadores, entre ellos el primer director, Blanco Porto, y figuras tan destacadas como Losada Diéguez, Castelao e Iglesias Vilarelle.