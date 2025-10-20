Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares o Sidonie, en el Río Verbena 2026 de Pontevedra

El Río Verbena Fest regresa a Pontevedra en 2026 para celebrar su quinta edición los días 21 y 22 de agosto en el exterior del Recinto Ferial de Pontevedra. Los abonos se pondrán a la venta este miércoles 22 de octubre a las 12:00 horas a través de la web oficial del festival (rioverbena.com)

Entre los primeros artistas confirmados destacan Love of Lesbian, una de las bandas más reconocidas del indie español, con más de dos décadas de trayectoria, y Siloé, el proyecto liderado por Fito Robles, y una de las propuestas más sonadas y seguidas de la escena actual.

También se incluyen en el cartel a La La Love You, el gallego Carlos Ares, joven compositor y cantautor que ha destacado por su sonido contemporáneo y su sensibilidad artística; o Sidonie, banda barcelonesa de referencia del pop alternativo español.

El Río Verbena Fest también mira hacia el futuro con proyectos emergentes como Sanguijuelas del Guadiana; Yoli Saa, artista pontevedresa de pop íntimo y emocional; y Luis Fercán,

A ellos se suma Cora, joven artista de la escena gallega con un estilo que combina electrónica, pop alternativo y una potente identidad visual; Los Acebos, formación que apuesta por un sonido de pop rock enérgico con ecos de las grandes bandas nacionales; y Señora DJ, encargada de poner el broche más festivo con una sesión ecléctica que hará bailar al público hasta el final de cada jornada.

Con esta primera tanda de confirmaciones, el Río Verbena Fest mantiene su esencia de ser un encuentro musical que celebra la convivencia entre generaciones, estilos y sensibilidades.